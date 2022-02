Calciomercato Juventus, affare saltato | Blitz per il pupillo di Allegri

Nonostante l’impegno di Champions ormai alle porte, continuano ad accumularsi rumors di calciomercato riguardo la Juventus di Allegri.

Del resto la missione di rinforzare l’organico in vista della prossima stagione è appena iniziata per la dirigenza bianconera. Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria a gennaio adesso si guarda già ai possibili rinforzi per l’estate.

Bisognerà tenere d’occhio ovviamente anche il bilancio ed è per questo motivo che si guarderà con la massima attenzione alle occasioni che il mercato proporrà. Soprattutto riguardo quei calciatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero essere ingaggiati a parametro zero, senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

LEGGI ANCHE —> Juventus, infortunio Bonucci | Ansia Allegri: la decisione per il Villarreal

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Isco-Siviglia può saltare a causa dell’ingaggio

C’è un giocatore del Real Madrid che fa gola a molti ed è Isco, centrocampista destinato a lasciare la società madrilena. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, dal ricco palmarès e dalla tecnica sopraffina, molto apprezzato da Allegri. In Spagna si è parlato molto di un suo possibile accordo con il Siviglia del ds Monchi, ma “Elgoldigital” spiega che la situazione sarebbe cambiata negli ultimi tempi. Isco infatti non avrebbe intenzione di abbassare il suo ingaggio, fissato attorno ai 7 milioni di euro. E questo avrebbe fermato le trattative con il Siviglia. Altri club, come la Juventus ma anche il Milan, potrebbero dunque tornare alla carica. Ma l’ingaggio così alto al momento sembra essere un ostacolo complicato anche per le squadre italiane.