Calciomercato Juventus, sorpasso per Pogba | Accordo a cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Cherubini superato nella corsa a Paul Pogba. Cifre da capogiro sul piatto.

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, finalmente potremmo essere giunti alla svolta tanto attesa.

Ricordiamo che il “Polpo” ha ostentato in lungo e in largo il desiderio di cambiare aria, non rinnovando il suo contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022. Da tempo sulle tracce della mezzala francese c’erano la Juventus, il Real Madrid e il Psg, e proprio i transalpini – stando a quanto riferito da todofichajes.com – avrebbero messo la freccia, mettendo sul piatto i 16 milioni di euro netti a stagione richiesti dall’entourage del calciatore. Offerta con il quale la proprietà qatariota avrebbe fatto saltare il banco, anticipando una concorrenza che comprendeva, tra le altre, anche Manchester City e Newcastle, che nelle ultime ore avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione.

Juventus-Pogba, niente ritorno | Calciomercato, offerta faraonica del Psg

A questo punto, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio decisivo, dato che il calciatore è free agent ed è libero di accordarsi con qualsiasi club. Qualora venissero confermate queste cifre, sarebbero ridotte al lumicino le chances di un rilancio della Juventus, stuzzicata all’idea di riportare a casa il figliol prodigo per puntellare un centrocampo già rinforzato con l’acquisto di Denis Zakaria. Leonardo ha – però – fatto saltare il banco, con un’offerta impareggiabile fino a questo momento. Psg sempre più vicino a Pogba.