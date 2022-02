Juventus, ultim’ora Dybala: l’esito degli esami

By

Juventus, dopo le visite mediche svolte stamane, ecco l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante bianconero.

Juventus, stamattina Paulo Dybala si è presentato al J Medical per effettuare le visite mediche dopo la sostituzione avvenuta nel derby, come purtroppo capita tante volte per la Joya c’è l’ansia di un nuovo infortunio e l’esito delle analisi ha avuto un verdetto preciso.

Le analisi svolte stamane hanno riportato che il giocatore ha lesioni muscolari. Un’ennesima tegola per Allegri che a questo punto potrà tenere fuori l’argentino sicuramente nella sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale contro il Villareal.

Juventus, tegola per Allegri | Lesioni muscolari per Dybala

È arrivato purtroppo il verdetto che nessuno voleva sentire, come comunica anche lo stesso Agresti sul proprio profilo Twitter, per la Joya, sottoposto questa mattina agli esami, sono sorti proprio lesioni muscolari. In attesa di capire quanto sarà il tempo di recupero, Allegri perde un punto di riferimento offensivo nella sfida di Champions League di martedì sera.

