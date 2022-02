Calciomercato Juventus, colpaccio in mediana | Via libera ufficiale: United al palo

Calciomercato Juventus, colpaccio in mediana: il via libera ufficiale arriva dal padre del giocatore. Lo United fermo al palo

Il colpaccio in mediana è possibile, anche perché praticamente è arrivato il via libera del padre del giocatore, almeno secondo quanto riportato da teamtalk.com, portale inglese che delle questioni relative al Manchester United è ben informato.

Parliamo del centrocampista del Barcellona de Jong: l’olandese, che mai ha fatto vedere in Spagna quelle qualità tecniche che lo hanno fatto esplodere in Olanda, sarebbe pronto a cambiare maglia. Anche perché i catalani, e questa è una cosa risaputa, hanno bisogno di liquidità per finanziare la prossima campagna acquisti estiva. E quell’elemento che potrebbe salutare è proprio l’ex Ajax che in bianconero ritroverebbe de Ligt, suo grande amico.

Calciomercato Juventus, lo United al palo

Su de Jong, ovviamente, ci sono le migliori squadre d’Europa. Anche questo è stato confermato dal padre del giocatore che, però, chiude praticamente la porta a un possibile trasferimento in Inghilterra, al Manchester United per intenderci, che è alla ricerca di un sostituto di Paul Pogba. Il motivo è “climatico”: a quanto pare, l’olandese, non ha nessuna intenzione di trasferirsi in una città dove praticamente non c’è mai il sole, ne andrebbe della salute mentale del calciatore che, in un momento come questo, non è da sottovalutare.

Certo, a Torino non è che il sole splenda quotidianamente, ma la situazione non è minimamente paragonabile con quello che è il clima al di là della Manica. Insomma, un colpo grazie al meteo: potrebbe essere questo il titolo dei giornali per annunciare, qualora la trattativa andasse in porto, l’arrivo di de Jong in bianconero.