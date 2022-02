Villarreal-Juventus, Allegri e quel messaggio a Vlahovic | Le ultime su Rabiot e Bonucci

Villareal Juventus, il mister Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue parole alla vigilia degli ottavi.

Domani una sfida cruciale per i bianconeri. Ci sarà infatti l’andata degli ottavi di finale della competizione più ambita, la Champions League. Per l’occasione il mister non vuole sbagliare e si affida alla formazione migliore possibile, ecco le sue parole alla vigilia del match dell’andata degli ottavi di finale contro il Villareal.

Presente alla conferenza anche Morata

M:

“Iniziamo bene, reagiamo in modo diverso quando ci sono difficoltà, stiamo crescendo. Campionato da parte domani c’è la Champions, c’è tanta voglia”

“Come mi trovo nel tridente? Siamo entusiasmati, Vlahovic è un grandissimo giocatore: ha gli occhi da campione, domani sarà fondamentale. Giovane con un carriera già meravigliosa”.

“Allegri fondamentale per il mio continuare dopo gennaio. Lui per me vale tanto, lui mi ha detto di rimanere, si fidava di me e io mi fido di lui, risponderò sul campo”.

Ora è il turno di Allegri

A:

“Ottavo di finale assolutamente non scontato. Abbiamo possibilità al 50% di passare, così come loro. Hanno un allenatore molto bravo. Partita tattica e attenta ai dettagli”.

“Juventus meno difficoltà al livello offensivo in Champions? Non sono d’accordo. Le partite sono sempre combattute, anche contro il Torino abbiamo fatto una buona partita, lo stesso con l’Atalanta. Le cose vanno fatte con calma. Vlahovic domani è al debutto in Champions, non possiamo dargli tutte le responsabilità, ci vuole esperienza, in questo momento lui non ne ha, quindi va supportato. L’altra volta ho letto sul ‘Corriere dello Sport’ mi pare una pagina dedicata a lui e sul fatto che non aveva segnato. Queste cose non mi piacciono, c’è bisogno di tempo. Non si può fare tutto e subito”.

“Domani giocheranno Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo. Dietro meno dubbi, vediamo domani mattina”

“Bonucci ha svolto il primo allenamento stamane se ci sarà bisogno, come sempre, è importante per noi. Ci sarà sabato. Rabiot ha preso una botta in allenamento ma sarà comunque a disposizione per la Champions”

“Domani dobbiamo essere bravi e fortunati, il Villareal è ottima squadra e non è assolutamente inferiore, sarà uno scoglio difficile, dobbiamo giocare come squadra e se lo facciamo difficilmente perdiamo”.