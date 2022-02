By

Calciomercato Juventus, Bremer è certamente il difensore che in questo momento sta affascinando tutte le big: Cherubini ha la mosse vincente.

Calciomercato Juventus, Bremer è il centrale più desiderato in Serie A, l’ottima performance nel derby, l’ennesima conferma, adesso è asta tra le big per l’acquisto in estate ma la società bianconera avrebbe la contropartita giusta per convincere Cairo alla cessione.

Secondo ‘Tuttosport’ non solo la Juventus interessata al difensore del Torino ma anche le altre big della Serie A: Napoli, Inter e Milan. Una vera e propria asta per uno dei volti più interessanti in circolazione.

Calciomercato Juventus, tutti vogliono Bremer ma la Juve ha la contropartita giusta

La Juventus però avrebbe un vantaggio sulle rivali di Serie A, ovverosia, la possibilità di utilizzare come contropartita proprio lo stesso Mandragora, attualmente a Torino ma ancora di proprietà bianconera. Proprio per questo motivo la società di Andrea Agnelli potrebbe sfruttare il profilo italiano attualmente proprio al Torino per avere uno sconto su Bremer.

Cairo per Bremer chiederebbe una quarantina di milioni, che la Juventus potrebbe versare in parte aggiungendo il cartellino proprio di Mandragora che il Torino vorrebbe tenere ancora con se. Un affare che si potrà fare dalla prossima stagione, a giugno, quando le due società s’incontreranno per valutare l’eventuale trattativa.