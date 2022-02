Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: svolta Morata | C’è l’incontro

Calciomercato Juventus, nel giorno di Champions l’incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza, cosa è successo.

Calciomercato Juventus, stasera ci sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions League, una sfida cruciale per gli ottavi di finale della competizione ma un’altra situazione è in trend per i bianconeri. L’incontro tra il direttore sportivo Cherubini e l’agente di Alvaro Morata.

L’agente dell’attaccante, Juanma Lopez, avrebbe incontrato questa mattina il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. Come scrive ‘Gianluca Di Marzio’ sul propri profilo la visita è stata di cortesia, al fine di fare il primo passo sulla situazione e soprattutto sul futuro, Allegri farebbe di tutto per riaverlo anche la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Dalla Spagna | Juventus, addio Dybala: decisa la prossima squadra

Calciomercato Juventus, incontro tra l’agente di Morata e Cherubini

Come già avevamo anticipato, per il riscatto, la dirigenza bianconera potrebbe chiedere lo sconto all’Atletico Madrid, che detiene tutt’ora il cartellino dell’attaccante spagnolo. L’Atletico Madrid chiede 35 milioni fissati per il riscatto, cifra eccessiva per la dirigenza che quindi potrebbe avvalersi di uno sconto anche perché il giocatore intenderebbe rimanere a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio in estate | Annuncio ufficiale

Per il momento, nell’incontro odierno, non si è ancora entrati nel dettagli della trattativa, anche se la volontà è quella di riaggiornarsi presto per trovare una soluzione definitiva e quindi decidere il futuro di Morata.