Dalla Spagna | Juventus, addio Dybala: decisa la prossima squadra

Calciomercato Juventus, dalla Spagna avvertono sul possibile addio della Joya argentina: ecco dove andrà la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Dybala fuori da Torino. La suggestione prende sempre più voce e adesso si parla, addirittura, di una destinazione che già in passato aveva “tormentato” i tifosi. Stando infatti a ‘Sport.es’, Paulo Dybala potrebbe finire, nuovamente, nel mirino del Barcellona.

Una destinazione che come dicevamo poc’anzi, già in passato, fu molto attiva per prelevare il numero 10 bianconera ma l’allora presenza di Messi faceva ostacolo. Diversamente, oggi, tutto potrebbe cambiare. La pulce è al Psg e Dybala potrebbe quindi diventare il cosiddetto erede.

Calciomercato Juventus, Dybala erede di Messi | Destinazione Barcellona

Molto improbabile dunque che la Juventus voglia rinnovare la Joya per altre stagioni, come sappiamo il contratto del giocatore andrà in scadenza questo giugno e in questo mese si avrà la parola fine sull’incontro tra il suo entourage e la dirigenza bianconera, che sembra sempre più indirizzata verso l’addio a parametro zero.

Intanto dalla Spagna sono sempre più sicuri che la Joya possa diventare il prossimo obiettivo dei blaugrana con Xavi che avrebbe già espresso il proprio gradimento nei confronti della Joya argentina. Un acquisto che ormai sembra sempre più indirizzato e pronto manca quindi pochissimo per il possibile annuncio che potrebbe giungere già in questo mese. La volontà, come scrivono in Spagna, arriverebbe direttamente dal giocatore.