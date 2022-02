Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scelto il dopo Cuadrado | Colpo pazzesco

Calciomercato Juventus, l’erede in difesa al posto di Cuadrado potrebbe arrivare dalla Spagna: un colpo stratosferico.

Calciomercato Juventus, l’erede di Cuadrado potrebbe arrivare dalla Spagna. Come sappiamo il colombiano è in scadenza di contratto e per il momento il giocatore non è stato ancora rinnovato.

Un addio che potrebbe arrivare come, allo stesso tempo, anche il possibile rinnovo. Ma la Juventus, come speso capita in quest’ultimo periodo, guarda avanti: con colpi sicuri che possano garantire una longevità a lungo termine. Un nome che sembra interessare alla dirigenza bianconera è quello di Nelson Semedo.

Calciomercato Juventus, nuovo nome in difesa: Semedo come erede di Cuadrado

Semedo ex terzino del Barcellona, adesso in Inghilterra al Wolverhampton, ceduto proprio dai blaugrana per 30 milioni nel 2020, potrebbe nuovamente finire sul mercato ed essere un obiettivo concreto della Juventus. Classe 1993 ma con ancora un grande carriera davanti, il giocatore potrebbe fare comodo ad Allegri anche per caratteristiche tecniche.

La Juventus è quindi pronta al grande colpo e pienamente consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse del settore. Staremo a vedere quello che succederà, ma stando alle indiscrezioni di ‘Fichajes’, i bianconeri sarebbero molto vicini all’acquisto del terzino in caso, appunto, dell’addio di Cuadrado.