Calciomercato Juventus, Agnelli si cautela: designato l’erede di Allegri

Calciomercato Juventus, gli scout bianconero avrebbero già trovato il possibile erede di Allegri, ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, le prestazioni non certo eccellenti della squadra bianconera nelle ultime uscite stanno già facendo muovere la dirigenza in ottica futura. Francesco Di Giovan Battista di Radio Radio a CMIT TV ha parlato del possibile erede di Massimiiano Allegri sulla panchina della Juventus.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, gli scout bianconeri si sarebbero mossi per un altro allenatore italiano, si parla infatti di Dionisi del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Dionisi erede designato

La squadra di Allegri non riesce ad avere più quel gioco dominante e la gestione che aveva un tempo. Gl interpreti sono cambiati, così come le ambizioni della squadra, che ormai lotta per un quarto posto stagionale. Stasera ci sarà la cosiddetta prova del nove nell’andata degli ottavi di Champions League, una partita fondamentale che non avrà, però, nuovamente, la presenza di Paulo Dybala.

Ma se la situazione dovesse nuovamente precipitare non è da escludersi, che nella prossima stagione, la Juventus valuterà un altro cambio netto: si parla infatti del mister del Sassuolo che per il momento sta raggiungendo traguardi importanti e avendo un gioco davvero invidiato da tutte le big d’Italia e Europa.