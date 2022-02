Calciomercato Juventus, flop e addio dopo un anno | Futuro già scritto

Calciomercato Juventus, il flop è evidente e dopo solamente un anno ci sarà l’addio: il futuro sembra essere già scritto. Andrà in Liga

Il flop è evidente. Preso con una montagna di aspettative, non è mai riuscito ad entrare con costanza dentro i meccanismi di Massimiliano Allegri. Certo, ci sono stati gli infortuni che lo hanno praticamente bloccato per buona parte della stagione, ma non è che lui ci abbia messo tutto questo impegno per prendersi quelle opportunità che il tecnico gli ha dato. Insomma, le strade tra la Juventus e Moise Kean, alla fine della stagione, si divideranno.

Tornerà all’Everton l’attaccante che è arrivato – tornato – a Torino gli ultimi giorni di mercato per prendere il posto, almeno numericamente, di Cristiano Ronaldo. Ma mai si è messo in evidenza e Allegri lo ha utilizzato sempre per spezzoni di partita. La fiamma che uno subentrato dovrebbe accendere in qualche modo non si è mai vista, e allora un addio è certo. E, inoltre, dalla Spagna, sottolineano come la destinazione sia già segnata.

Calciomercato Juventus, Kean verso la Liga

Il sogno di Moise sarebbe sicuramente quello di tornare al Psg: ma Leonardo è evidente che abbia altre idee per la sua squadra. E siccome in Premier League di estimatori non ce ne sono, allora il futuro di Kean dovrebbe essere nella Liga spagnola. In questo caso le squadre sono diverse che sarebbero interessate alle prestazioni del calciatore bianconero. Ci sarebbero Atletico Madrid, Villarreal – l’avversaria di stasera della Juventus – e anche il Siviglia di Monchi. Almeno sono queste le indicazioni riportate da todofichajes.com.

In ogni caso l’unica cosa certa è che sarà addio alla fine dell’anno tra l’attaccante e la società bianconera. Una minestra riscaldata che in questo caso tale è rimasta. Il sapore è quello.