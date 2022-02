Villarreal-Juventus, colpo di scena in mediana: “Allegri ha scelto lui”

Villarreal-Juventus, Allegri avrebbe fatto la scelta definitiva in mezzo al campo. Ecco chi gioca stasera nella prima gara degli ottavi di Champions

La sfida più importante della stagione della Juventus si avvicina. Stasera la squadra di Massimiliano Allegri si gioca un pezzo importante di futuro, senza Dybala, infortunato, e con ancora qualche dubbio di formazione che dovrebbe essere risolto solamente qualche ora prima della sfida stessa.

Soprattutto a centrocampo ci sono dei ballottaggi, uno riguarda quello tra Arthur e Locatelli, con l’italiano che appare favorito. Mentre l’altro centrale dovrebbe essere senza dubbio Zakaria. A destra agirà Cuadrado, mentre a sinistra uno tra Rabiot e McKennie. Ed è proprio su questa maglia che si sono concentrate le attenzioni di Momblano durante la trasmissione Juventibus: secondo il giornalista Allegri avrebbe scelto chi mandare in campo dal primo minuto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è Bremer mania | L’asso nella manica di Cherubini

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: svolta Morata | C’è l’incontro

Villarreal-Juventus, gioca McKennie

Dovrebbe essere il texano l’elemento scelto da Allegri per la sfida contro la truppa di Emery, con il francese che inizialmente si dovrebbe accomodare in panchina. Una scelta che ovviamente sarà ufficiale solamente nel momento in cui verranno rese pubbliche le formazioni un paio d’ore prima dell’inizio del match.

McKennie quindi dal primo minuto, con un’indicazione ben precisa che arriva da Allegri in questo momento: vuole una squadra che provi ad attaccare senza paura e che cerchi anche degli inserimenti importanti con i centrocampisti. Le caratteristiche dell’ex Schalke 04 sono soprattutto queste. Una Juventus quindi che si dovrebbe presentare con un atteggiamento propositivo, anche per via di Cuadrado che giocherà dall’altro lato del campo e che è uno che non si tira indietro quando deve attaccare lo spazio. Insomma, si va per vincere.