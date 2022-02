Ancora voci di calciomercato per quanto riguarda la Juventus e non solo: tutti i club iniziano già a guardare al prossimo futuro.

In estate i bianconeri continueranno a rinforzare e ringiovanire il loro organico. Allegri deve aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo ha bisogno di altri innesti dopo gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic.

La dirigenza bianconera senz’altro avrà già stilato una lista di possibili obiettivi in ogni reparto. Bisognerà farsi trovare pronti a sfruttare delle eventuali occasioni che arriveranno nel corso del periodo estivo. E le notizie che arrivano dalla Francia sembrano aprire uno spiraglio riguardo un calciatore che in passato più volte è stato accostato alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Lione potrebbe cedere Aouar

Secondo quando riportato infatti in Francia da “Progrès” nell’edizione dello scorso lunedì, il Lione si starebbe muovendo per cercare di prendere Seko Fofana dal Lens in vista della prossima stagione. Il centrocampista ivoriano è una vecchia conoscenza della serie A italiana, visti i suoi trascorsi con l’Udinese. Una mossa che potrebbe essere un indizio importante: Fofana infatti andrebbe a prendere il posto di Paquetà o Aouar, che potrebbero essere ceduti altrove. Sia l’ex Milan che il gioiellino francese hanno tanti club interessati alle loro prestazioni e per il Lione potrebbe essere complicato stavolta trattenerli. Anche la Juventus dunque, se ancora interessata a Aouar, dovrà farsi trovare pronta se vorrà inserirsi nell’asta.