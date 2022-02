Calciomercato Juventus, firma De Ligt | Colpo di scena Sky

Calciomercato Juventus, un colpo di scena improvviso sul rinnovo: ecco cosa è successo con De Ligt, il difensore di Allegri.

Calciomercato Juventus, il centrale olandese il vero perno della difesa di Allegri potrebbe rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Quanto viene comunicato su Sky lascia ben sperare tutti i tifosi bianconeri.

Secondo, Sky Sport, infatti, la Juventus sarebbe già al lavoro per rinnovare il contratto di Matthijs De Ligt per trattenerlo a Torino in vista del futuro.

Calciomercato Juventus, De Ligt innamorato di Torino | La Juve lo vuole rinnovare

De Ligt a Torino ancora per lungo tempo. Il desiderio della dirigenza è anche quello dei tifosi. La volontà è volerlo trattenere ancora per un bel po’ in quel di Torino. Trattativa ancora agli albori, ma secondo Sky Sport, le parti non ci sarebbero segnali di rottura e dunque il tutto potrebbe risolversi al meglio delle aspettative.

Si era parlato di un suo possibile addio a fine estate ma per il momento il giocatore sembra molto contento di rimanere a Torino e di continuare la sua avventura in bianconero. Nonostante tutto, De Ligt è il giocatore in questo momento più importante della rosa di Allegri insieme ai vari Vlahovic e Chiesa. Un vero e proprio fuoriclasse del ruolo che infatti è desiderato da tutta Europa ma la Juventus farà di tutto per trattenerlo a lungo e quindi, eventualmente, valutarlo anche come possibile capitan futuro.