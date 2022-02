Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Caos totale”

Calciomercato Juventus, l’allenatore continua a ritenerlo una risorsa ma il club non ha alcuna intenzione di intavolare un’altra trattativa.

La telenovela prosegue e il suo futuro diventa sempre più enigmatico. Il Barcellona c’ha provato fino all’ultimo a trovare una soluzione che andasse bene ad entrambi. Ma si è sempre visto sbattere la porta in faccia dall’agente del calciatore, che non ha mai inteso chiarire la posizione sua e dell’entourage in merito alla proposto di rinnovo.

Ousmane Dembelé in questo momento sta provando a tenere il “piede in due scarpe”, come dice il noto proverbio. Dopo aver rifiutato ogni destinazione possibile nella sessione invernale del calciomercato, ancora non ha fatto sapere cosa intende fare la prossima estate, quando suo contratto andrà a scadenza. Xavi intanto continua a tenerlo in considerazione, nonostante gli screzi dell’ultimi mese tra il club e il procuratore. L’allenatore del Barcellona lo ritiene una risorsa importantissima e, una volta calmate le acque, gli sta ritagliando di nuovo un ruolo da protagonista. Domani, ad esempio, Dembelé dovrebbe giocare titolare nella sfida di Europa League contro il Napoli.

Calciomercato Juventus, Dembelé sempre più lontano dal Barcellona

Dalla Spagna nel frattempo fanno sapere che le possibilità che si possa giungere ad un accordo in extremis sono irrisorie. Mateu Alemany, direttore sportivo blaugrana, non vuole saperne di rimettersi a discutere un rinnovo dopo le svariate proposte che il club catalano ha fatto pervenire a Moussa Sissoko, agente dei Dembelé, nell’ultimo periodo. Spetterà al giocatore, eventualmente, manifestare la volontà di restare al Barcellona.

Ma le cifre che gli erano state prospettate – come riporta il quotidiano catalano Sport – resteranno solamente un ricordo. Nel caso in cui volesse rimanere sarà costretto ad accettare un’offerta nettamente più bassa. Altri club – tra cui la Juventus – per adesso non si sono fatti aventi. Se ne saprò di più nelle prossime settimane.