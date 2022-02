Calciomercato Juventus, affarone a zero | L’Inter ora trema

Calciomercato Juventus, non solo i nerazzurri. Adesso si fa sul serio per il centrocampista in arrivo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, non solo l’Inter su Kessie. Il centrocampista africano del Milan è in uscita dai rossoneri e potrebbe raggiungere l’altra sponda milanese ma stando alle ultime indiscrezioni, rivelate dai colleghi spagnoli di ‘Mundo Deportivo’ anche il Barcellona farebbe sul serio per il mediano.

Mentre la Juventus, per il momento, avrebbe solo fatto un sondaggio sul giocatore. Ma stando a Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe ampiamente interessato al profilo in questo e avanzerebbe un importante offerta di contratto, diventando di fatto, la squadra favorita per l’acquisto.

Calciomercato Juventus, il Barcellona in pole per l’acquisto di Kessie

Kessie non rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri. Una situazione che sembra ormai chiara ma il suo futuro potrebbe ripartire dalla Spagna oppure nuovamente restando in Italia. L’Inter, tra le italiane, sembrava la squadra più vicina all’accordo ma nelle ultime ore il fascino blaugrana potrebbe prendere il sopravvento.

Il giocatore andrà in scadenza proprio in estate ma sarebbe già libero di accordarsi con l’eventuale squadra della prossima stagione, soprattutto dovesse essere confermata la volontà di non continuare più al Milan. Come dicevamo poc’anzi, la Juve, al momento, ha fatto solo dei sondaggi esplorativi senza addentrarsi e dunque senza approfondire la situazione ma è certamente, viste le caratteristiche tecnico-tattiche, un giocatore che potrebbe fare comodo ad Allegri. Staremo a vedere come si evolverà l’operazione in casa blaugrana.