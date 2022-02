Calciomercato Juventus, prezzo fissato: via per 75 milioni di euro

Calciomercato Juventus, un operazione dal costo di 75 milioni di euro, adesso sono pronti ad accettare l’offerta.

Calciomercato Juventus, il club tedesco adesso sarebbe pronto ad accettare l’offerta di 75 milioni di euro. Un operazione che lascerebbe partire il pupillo del centrocampo destinazione Premier League.

secondo ‘Bild’, il Lipsia rifiuterà di vendere il versatile esterno prima della stagione 2022-23 a meno che non riceva un’offerta pari, appunto, ai 70 milioni.

Calciomercato Juventus, Nkunku verso l’Inghilterra

Nkunku è una giovane promessa e infatti il giocatore ha già partecipato sei volte con la Francia Under 21, segnando sette gol e contribuendo con due assist in sei presenze nella fase a gironi di Champions League in questa stagione: un predestinato. Giocatore che è infatti stato cercato a lungo anche dalla dirigenza bianconera ma che adesso avrebbe già una pretendente in Inghilterra, nella prima divisione della Premier League.

L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick, come riportano i media tedeschi, avrebbe chiesto l’acquisto del prodigio, ex giovane promessa del Paris Saint-Germain, già in estate. Tutto possibile già a giugno e i Red Devils, in tal senso, sbarazzerebbero tutta la concorrenza estera andando incontro ad un obiettivo richiesto direttamente dall’allenatore.