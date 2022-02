Ultim’ora Juventus, altra brutta notizia sul fronte infortuni: non c’è ancora la diagnosi ufficiale ma anche per lui si teme un lungo stop.

Niente da fare, la sfortuna non smette di perseguitare la Juventus. Neanche il tempo di leggere il bollettino medico relativo agli infortuni di McKennie e Alex Sandro, che Massimiliano Allegri è costretto a fare i conti con un’altra brutta notizia. Si è fatto male il giovane brasiliano Kaio Jorge, uscito in barella durante il match di Serie C che stava disputando con la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli contro la Pro Patria.

Il talentino verdeoro, che al suo primo anno a Torino sta faticando a trovare spazio con la prima squadra, ha abbandonato il campo in lacrime dopo appena 23 minuti di gioco. Ha chiesto immediatamente il cambio, essendosi forse reso dell’entità piuttosto seria dell’infortunio. Un problema non indifferente per Allegri, nonostante il brasiliano venisse impiegato con il contagocce. Si riducono infatti le opzioni in attacco. Senza Dybala, fuori per i prossimi sette giorni, l’allenatore livornese aveva deciso di convocare il baby Soulé nella sfida di Champions League con il Villarreal per rimpolpare un reparto ridotto all’osso.

Ultim’ora Juventus, si teme la rottura del tendine rotuleo per Kaio Jorge

Lo staff medico bianconero non si è ancora pronunciato, ma si parla di una rottura del tendine rotuleo. Un infortunio importante, che potrebbe costringere Kaio Jorge ad un lungo stop. Insomma, c’è il rischio di dover saltare l’ultima parte della stagione e rientrare direttamente l’anno prossimo. Un po’ quello che è successo a Chiesa qualche tempo fa.

Si affolla dunque l’infermeria della Juventus, che affronterà la doppia trasferta toscana contro Empoli (campionato) e Fiorentina (Coppa Italia) con gli uomini contati.