Calciomercato Juventus, nuovo regista per Allegri: pronto il maxi affare

Calciomercato Juventus, Allegri è alla ricerca di un nuovo regista. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport sarebbe pronto il maxi affare

Il fatto che Arthur, che forse è uno dei pochi in questo momento può fare il registra dentro la rosa della Juventus, entri a gara in corso, dimostra come Allegri non si fidi del tutto del brasiliano arrivato dal Barcellona nell’operazione che ha portato Pjanic a fare il viaggio inverso. Serve un regista alla squadra bianconera, e Cherubini si sta muovendo anche sotto questo aspetto, almeno stando alle notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Nel mirino c’è finito da un poco di tempo l’azzurro del Chelsea Jorginho: in scadenza di contratto nel 2023, e dopo aver vinto tutto con la maglia dei Blues, il centrocampista potrebbe decidere di cambiare aria alla fine della stagione. E la Juventus da un poco di tempo lo segue. Potrebbe essere il vero colpo per il prossimo campionato anche perché, dall’altra parte, guarderebbe a un elemento che al momento Allegri ha in rosa e che è tutt’altro che intoccabile.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole Alex Sandro

Tuchel vuole Alex Sandro, a quanto pare. Che dopo anni e annidi blindatura da Torino, non offre le garanzie richieste dalla società piemontese. E potrebbe quindi entrare nell’affare che potrebbe portare Jorginho alla Juventus, magari per far abbassare il prezzo del cartellino. Il difensore brasiliano (fermo ai box, per lui si parla di stiramento) sarebbe quindi una pedina di scambio per il maxi affare che potrebbe vedere la luce alla fine della stagione e che sicuramente farebbe felice Massimiliano Allegri, che potrebbe in questo modo schierare come interno di centrocampo Locatelli, che in quel ruolo si esprime al meglio.

Insomma, un acquisto che potrebbe essere determinante anche sotto l’aspetto tattico.