Juventus, altro titolare va k.o. | “Fuori tre settimane”

Juventus, un altro titolare va ko: “starà fuori almeno tre settimane”. Queste le ultime notizie che arrivano sulle sue condizioni

Pochi minuti fa è arrivata la nota ufficiale della Juventus per quanto riguarda le condizioni di Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano ha chiuso in anticipo la propria stagione e non se ne avrà per almeno 8 mesi dopo l’operazione di oggi. Adesso ne arriva un’altra di notizia, che riguarda invece Alex Sandro, uscito anzitempo nella sfida di Champions League contro il Villarreal.

Secondo quanto riportato da Momblano durante la trasmissione Juventibus, il difensore “ha uno stiramento. Non starà fuori 10 giorni ma almeno 3 settimane”. Quindi, un’altra defezione per Massimiliano Allegri che ormai non sa davvero più dove guardare. E non sa nemmeno che squadra riuscirà a mandare in campo nelle prossime settimane. Alex Sandro, che era partito anche come centrale di difesa in Spagna, rischia quindi di saltare la gara di ritorno prevista a Torino. Sperando ovviamente che Bonucci possa tornare al massimo della condizione nel minor tempo possibile.

Juventus, Alex Sandro fuori tre settimane

Insomma, Massimiliano Allegri ne perde un altro. Cosa dire di più? Nulla, non c’è nient’altro da aggiungere, solamente sperare che questo momento possa passare in fretta per evitare che anche altri possano finire in infermeria in un momento davvero cruciale della stagione. Sinceramente non se ne può più.