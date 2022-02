Calciomercato Juventus, effetto domino Vlahovic | Colpo dal Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un importante obiettivo offensivo in arrivo dall’estero: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Juventus, con l’arrivo di Dusan Vlahovic si è creato un vero e proprio effetto domino in casa bianconera. Il gioiellino ormai ex Fiorentina ha aperto le strade per un mercato scoppiettante in vista della prossima stagione.

La Juventus punta a tornare grande nel più breve tempo possibile, pertanto, nella prossima stagione, tutto verrà fatto ad hoc per salvaguardare gli investimenti fatti già in questa sessione invernale. Tra i possibili supporti offensivi al già consolidato campioncino Vlahovic, ci sarà un colpo dall’estero. Come scrive ‘Tuttosport’ un giocatore in particolare potrebbe raggiungere la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Choupo Moting per l’attacco | Colpo dal Bayern Monaco

Nonostante l’età, il giocatore compierà 33 anni tra un mese, la seconda linea del Bayern Monaco potrebbe rappresentare un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. L’attaccante del Bayern Monaco vanta grande esperienza internazionale e potrebbe dare un supporto alla fase d’attacco bianconera.

Un operazione che sarebbe anche un vantaggio economico, data la sua, certo, non titolarità assoluta in quel della Bavaria. Come dicevamo poc’anzi, e come sottolinea ‘Tuttosport’, la dirigenza bianconera potrebbe infatti intensificare i rapporti proprio in questi mesi per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore può diventare interessante soprattutto economicamente e data l’esperienza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la rosa di Allegri.