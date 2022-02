Juventus, “messaggio” ufficiale a Pogba | Tifosi in delirio sui social

Juventus, il messaggio non è passato indifferente ai tanti tifosi che adesso vorrebbero il suo ritorno: cosa è successo.

Juventus, una vera e propria ovazione social. Pogba è il giocatore più desiderato dai tantissimi tifosi bianconeri in giro per il mondo e il “Gol of the day” pubblicato direttamente dalla società ha, nuovamente, scatenato le tante reazioni dei supporter presenti sui social.

Il ragazzo va riportato a Torino quando farà vedere segnali di ripresa, perché sono 3 anni che fa pena…abbiamo già un francese che gioca così. Due non li possiamo reggere #Pogba — Diego Giorgio (@dgiorgio73) February 24, 2022

Bring him back and sell rabiot — Vale (@pessilover69) February 24, 2022

riportatelo a casa — Luca Michetti (@IlMichetti) February 24, 2022

Come back home — Abdullah Bin Muammar (@3bdalllah) February 24, 2022

@paulpogba back at your home PogBooom 🤍🖤 — DZeqiri (@DZeq1994) February 24, 2022

Per i tifosi il messaggio è uno solo: “Riportatelo indietro”.

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano il grande ritorno di Pogba

Una sola richiesta, riportarlo adesso e subito. I tifosi sono schierati. Adesso bisogna capire quale sarà la prossima destinazione del polpo. Come sappiamo, a fine stagione Pogba lascerà il Manchester United.

La Juventus potrebbe tesserare il centrocampista ma non vorrebbe superare i 7 milioni previsti per il contratto di Vlahovic, diversamente, le cose potrebbero cambiare in caso di cessione a parametro zero di Dybala. Solo in quella eventualità la società potrebbe permettersi un esubero sugli stipendi, solo per Pogba.