Juventus, ultim’ora Kaio Jorge | Ufficiale, tempi di recupero lunghissimi

Juventus, ultim’ora Kaio Jorge: il comunicato ufficiale della società bianconera riporta tempi di recupero lunghissimi per il brasiliano

Questa stagione è finita. E anche la prossima la comincerà, purtroppo, in infermeria. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha svelato le condizioni dell’attaccante brasiliano Kaio Jorge. I tempi di recupero sono davvero lunghi.

“Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 mesi”.

Juventus, per Kaio Jorge stagione finita

La sfortuna, insomma, si abbatte ancora una volta sulla squadra di Massimiliano Allegri che ha perso per tutta la stagione l’attaccante brasiliano. Non si ferma in nessun modo il periodo nero sotto questo aspetto, visto che anche McKennie sembra aver chiuso in maniera anticipata l’annata dopo l’entrata di Estupinian che lo ha messo ko nella sfida contro il Villarreal in Champions League. E senza nemmeno dimenticare la rottura del legamento crociato di Chiesa: anche per lui tanti saluti e arrivederci al prossimo anno. Emergenza totale in una stagione che definire sfortunata è quasi un eufemismo.

Si deve comunque cercare di reagire, anche se non è assolutamente facile in un momento come questo: quando vedi molti tuoi compagni di squadra infortunarsi in maniera così grave, allora non è facile riuscire rimanere concentrati e indifferenti. Una situazione delicata anche sotto l’aspetto mentale per la formazione bianconera, che deve cercare di rimanere più che mai dentro una stagione che può regalare ancora delle soddisfazioni.