Juventus, ultim’ora ufficiale: le condizioni di McKennie e Alex Sandro

Juventus, come stanno i due giocatori che ieri sono stati sostituiti durante la sfida di Champions League con il Villarreal.

È una giornata in cui si rincorrono le notizie poco felici per la Juventus, costretta nuovamente a fare la conta degli infortunati. L’ultimo stop in ordine di tempo riguarda Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano non ha fatto parte della spedizione spagnola in Champions League, ma si è fatto male durante la gara odierna tra Juventus Under-23 e Pro Patria, valida per la ventiduesima giornata di Serie C.

Kaio Jorge ha abbandonato il campo da gioco dopo neanche mezz’ora. Lo ha fatto con l’ausilio di una barella, coprendosi il volto per nascondere le lacrime. Non c’è ancora una diagnosi ufficiale, ma si sospetta la rottura del tendine rotuleo. Se dovesse essere confermata, l’ex Santos potrebbe aver già chiuso la stagione e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri solamente nella prossima. La notizia dell’infortunio di Kaio Jorge è giunta qualche minuto dopo la comunicazione da parte del club bianconero a proposito dell’entità degli infortuni di Weston McKennie e Alex Sandro.

Juventus, otto settimane di stop per McKennie

Il terzino brasiliano ha subito un trauma contusivo durante la sfida di Champions League con gli uomini di Unai Emery. In giornata è stato sottoposto agli esami radiologici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra dieci giorni, ma per Allegri si tratta di un’assenza importante visto che si andrà incontro ad un’altra settimana di impegni ravvicinati.

Anche McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J Medical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. Per lo statunitense lo stop è ancora più lungo. Almeno otto settimane di pausa forzata per uno dei centrocampisti più in forma della Juventus.