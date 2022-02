Villarreal-Juventus infinita, così non VAR | Dalla Spagna: “Sospensione immediata”

Villarreal-Juventus, dalla Spagna sono sicuri di una “sospensione immediata”: ecco quello che sta succedendo dopo la gara di Champions League

In Spagna le polemiche ancora sono roventi. E non sembrano placarsi nemmeno due giorni dopo la partita di Champions League tra Villarreal e Juventus. Nel mirino de Il Mundo Deportivo c’è finito quell’intervento di Rabiot sanzionato con un cartellino giallo dal direttore di gara. Tutto è successo pochi istanti dopo l’errore del francese che ha spalancato le porte al pareggio di Parejo.

“E’ possibile che l’arbitro non si sia accorto dal vico della durezza del contratto del francese, ma ciò che sorprende, e diventa inspiegabile, è che dal VAR non hanno corretto questa decisione” scrive il quotidiano spagnolo. Insomma, sembrerebbe ci possa essere una “sospensione immediata” da chi era al Var e non ha chiamato l’arbitro al monitor per vedere la durezza del contrasto.

Villarreal-Juventus, a rischio il Var

Insomma in Spagna non è andata giù la decisione del direttore di gara di estrarre “solamente” il cartellino giallo nei confronti di Rabiot. Ok, il contrasto è stato davvero durissimo e il fallo era da arancione, ma quello che si potrebbe anche vedere, è che Rabiot con ogni probabilità, alzando il piede sinistro, volesse metterlo davanti per coprire il pallone e poi piazzarci il corpo posa per guadagnare, probabilmente lui, il fallo. Ma le intenzioni del francese sono andate a farsi benedire presto e hanno scatenato le polemiche sia durante la partita e sia due giorni dopo.

La partita di ritorno quindi si preannuncia già calda: il Villarreal a quanto pare si sente ancora penalizzato dalle decisioni di un arbitro che, comunque, c’è da ribadirlo, non ha preso un provvedimento nei confronti di Estupinian che ha rotto il piede a McKennie facendogli chiudere in maniera anticipata la stagione. Di quello nessuno ne parla…