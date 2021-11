Juventus, infortuni Chiesa e Mckennie | Le prime diagnosi sono preoccupanti

Juventus, problemi fisici per Chiesa e Mckennie: ecco l’entità dei guai accorsi ai due calciatori di Allegri.

Contro l’Atalanta è arrivata la sesta sconfitta in un campionato ormai compromesso per la compagine di Allegri, a distanza siderale dalle posizioni di vertice e a ben sette lunghezze dal quarto posto.

La disattenzione che ha permesso a Zapata di incunearsi da solo in area di rigore è da cerchiare con la matita blu: un errore che, purtroppo, sta diventando sempre di più una triste habitué. A nulla è valso il forcing disperato del secondo tempo, iniziato con l’infortunio accorso a Federico Chiesa, e proseguito poi con il problema fisico capitato a Weston Mckennie, che è stato costretto a chiedere il cambio. Due tegole che preoccupano e non poco Allegri, anche perché le prime “diagnosi” riferite dal giornalista di goal.com Romeo Agresti sono lapidarie.

Juventus, come stanno Mckennie e Chiesa

🇺🇸#McKennie: distorsione al ginocchio destro

🇮🇹#Chiesa: problema al flessore sinistro — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 27, 2021

Per Mckennie si tratterebbe di una distorsione al ginocchio destro, mentre per Chiesa di un problema al flessore sinistro: per stabilire i tempi di recupero, però, saranno necessari esami strumentali più approfonditi, dai quali si riuscirà ad avere un quadro clinico più approfondito. Allegri aspetta con ansia, dal momento che sia il texano, sia l’ex Fiorentina, sono pedine indispensabili per lo scacchiere tattico della “Vecchia Signora”.