Calciomercato Juventus, prendere o lasciare: 20 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, tutto pronto per il riscatto ma ad una sola condizione, ecco cosa propongono i bianconeri.

Calciomercato Juventus, le buone volontà di riscattare Morata ci sono tutte ma ad una solo condizione, ottenendo quel famoso sconto doveroso. L’Atletico Madrid, infatti, dovrà ridimensionare la sua richiesta e scendere almeno a 20 milioni per il riscatto di Alvaro Morata.

Come dicevamo poc’anzi, dagli iniziali 35 milioni, la Juventus, sarebbe disposta a versare nelle casse degli spagnoli almeno 20 milioni, chiedendo dunque uno sconto alla squadra di Simeone che, tra l’altro, non intende riavere indietro Morata.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata deciso ma con sconto

I buoni rapporti con la società così come con Max Allegri sono l’incentivo in più per la fattibilità della trattativa. Alvaro Morata è un giocatore prezioso per questa Juventus e proprio i bianconeri non vorrebbero privarsene. Tutto quindi pronto per l’eventuale riscatto ma ad una condizione precisa: con il doveroso sconto.

Come comunica anche lo ‘Sky Sport’ inglese, la Juventus avrebbe già ideato una possibile offerta agli spagnoli che, come dicevamo poc’anzi, non supererà la cifra pattuita di 20 milioni. Idonei e giustificati per il tipo di profilo ma 35 sono troppi. Se l’Atletico dovesse accettare queste condizione, beh, l’operazione riscatto Morata potrebbe considerarsi del tutto chiusa e in parte Allegri lo spera, così come una fetta di tifosi che riconoscono l’attaccamento alla maglia dell’attaccante spagnolo. Tutto pronto dunque, ora, palla al centro e si aspetterà una risposta definitiva di Simeone e soci.