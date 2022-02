Calciomercato Juventus, Morata per Lautaro: l’intrigo è da brividi

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ne sono sicuri: clamorosa indiscrezione sull’asse Madrid-Milano-Torino.

A precisa domanda, Pavel Nedved, nel corso di un’intervista rilasciata poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Torino, ha risposto: “Rinnovi? Morata sta facendo molto bene…”, facendo intendere, semmai fosse necessario, come la situazione legata al trentenne attaccante spagnolo sia considerata una priorità dal management bianconero.

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic, lo spagnolo è stato utilizzato sempre da Allegri come attaccante esterno: nel tridente contro Hellas Verona e Torino e una buona mezz’ora contro il Sassuolo, addirittura a sostegno del centrocampo nel 4-5-1 con cui una Juve più che abbottonata ha cercato di contenere al minimo i rischi contro il Villarreal. E proprio contro l Sottomarino Giallo, un suo ripiegamento in fase difensiva gli è valso l’applauso di tutti i suoi compagni. Morata sembra essersi pienamente calato nella nuova veste tattica che Allegri gli ha cucito su misura, e così la sua permanenza all’ombra della Mole – impossibile fino a qualche settimana fa – è diventata improvvisamente uno scenario credibile, a patto che l‘Atletico rinunci a parte dei 35 milioni di euro pattuiti inizialmente per il suo riscatto.

Calciomercato Juventus, Morata “sacrificato”: assalto Atletico a Lautaro

Il fatto che la Juventus abbia messo gli occhi su Renan Lodi, è sicuramente un ingrediente da non trascurare e che potrebbe essere aggiunto al tavolo delle trattative. L’intenzione dei Colchoneros, secondo quanto riferito da elgoldigital.com, sarebbe quella di utilizzare il ricavato della cessione di Morata per sferrare l’assalto decisivo a Lautaro Martinez che, dopo un inizio di stagione assolutamente scoppiettante, sta attraversando una fase piuttosto deludente in termini realizzativi.

“El Toro”, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, piace e non poco a Simeone, anche se al momento l’Inter non ha ancora aperto ufficialmente ad una sua cessione. E chissà che, a quel punto, se effettivamente l’Atletico dovesse ingolosire Marotta con un’offerta importante per Lautaro, i nerazzurri non possano ripiegare direttamente su Dybala e Scamacca, per i quali sarebbero stati già compiuti dei sondaggi esplorativi.