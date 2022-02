Calciomercato Juventus, svolta De Ligt | Firma immediata

Calciomercato Juventus, una possibile svolta sul contratto che lascerebbe i tifosi decisamente entusiasti ma c’è anche l’alternativa.

Calciomercato Juventus, De Ligt sta bene a Torino, così come la sua fidanzata. Il famoso video circolato sul web qualche settimana fa, dove la coppia, durante un viaggio in macchina, si allieta in un duetto sulle note delle hit intramontabili della musica nostrana, è l’ennesima dimostrazione di come il giocatore olandese sia indissolubilmente legato a Torino e alla sua dimensione bianconera.

De Ligt stando a ‘Tuttosport’ potrebbe decidere di rinnovare il proprio contratto per un altro anno, confermando così le possibilità di rivederlo almeno fino al 2025, ma c’è sempre, comunque, una clausola importante su di lui che si aggira sui 120 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, De Ligt prolunga fino al 2025 ma c’è sempre la clausola

Nonostante le buone volontà di proseguire in bianconero, non è da escludersi, però, che davanti al pagamento della clausola prevista per il centrale olandese i bianconeri possano accettare l’addio e a questo punto incassare una cifra decisamente importante per il bilancio e per il possibile reinvestimento del denaro. Sicuramente non è la intenzione ora come ora. De Ligt ha dimostrato partita dopo partita di essere l’anima di questa squadra, un Vlahovic in difesa sostanzialmente.

Proprio la nuova politica dei bianconeri, nel tutelare i giovani talenti, deve essere la base solida su cui continuare nel futuro. De Ligt ha tutte le caratteristiche del caso e proprio la dirigenza vuole continuare a lungo con lui, clausola permettendo.