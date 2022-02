Calciomercato Juventus, intrigo Dybala-Zaniolo | Apertura improvvisa

By

Calciomercato Juventus, l’intrigo Zaniolo potrebbe diventare reale soprattutto in una condizione particolare.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rilanciarsi con Zaniolo. Sembra ormai evidente che la carta giusta per il presente sarà l’italiano pupillo giallorosso, anche lui in possibile scadenza ma che sarà a tutti gli effetti della Roma nella prossima stagione.

Come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’, nella prossima stagione si potrebbe verificare uno stravolgimento dei fronti. Zaniolo potrebbe lasciare la Roma e scegliere la Juventus, mentre Dybala, viste le tante attese e il cambio radicale della proposta sul rinnovo, lascerebbe così la Juventus per andare all’estero. Difficilmente vedremo infatti una squadra composta da Zaniolo, Dybala e Vlahovic tutti insieme.

Calciomercato Juventus, Zaniolo per Dybala | Il piano di Allegri

Allegri, di conseguenza, avrebbe il sostituto ideale di Dybala. Entrambi giocano a destra e Zaniolo avrebbe tutte le caratteristiche idonee per essere il giocatore ideale per la squadra di Allegri. Classe 1999, Zaniolo lascerà la Roma solo davanti ad un’offerta importante che potrebbe aggirarsi tra i 40-50 milioni, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’.

Tutto, incredibilmente, fattibile soprattutto se la Joya dovesse dire addio, alla fine, proprio alla sua Juventus. I tifosi amerebbero una coppia formata da Zaniolo e Dybala ma le casse non lo concedono così come le disposizioni tattiche. Tutto in divenire insomma, la Juventus si appresta a rilanciarsi proprio con un profilo italiano che è già uno dei volti più interessanti proprio nella Serie A.