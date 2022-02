Calciomercato Juventus, doppio scacco a Cherubini: colpo di scena improvviso stando alle notizie che arrivano direttamente dalla Spagna

Doppio scacco a Cherubini, almeno stando alle voci che in questo momento arrivano dalla Spagna e che potrebbero vedere il direttore delle operazioni di mercato bianconere spiazzato nelle scelte che possono anche cambiare in un certo qual modo il futuro della Juventus.

Sì, perché senza dubbi molti investimenti dovrebbero arrivare in difesa: dove Chiellini ormai è in fase di chiusura della propria carriera e dove Bonucci potrebbe anche partire. Senza dimenticare che davanti a un’offerta di almeno 100 milioni per de Ligt, allora la situazione potrebbe cambiare anche per il difensore olandese. Insomma, serviranno degli innesti, anche importanti.

Calciomercato Juventus, doppia beffa Barcellona

Se prima vi abbiamo raccontato di un possibile interesse della Juventus per il centrocampista Gavi, che ancora non ha rinnovato e che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, sempre Catalunya.cat riporta di una possibile doppia beffa catalana per Cherubini: nel progetto sportivo di Xavi ci sarebbero infatti due colpi a parametro zero che Cherubini ha sicuramente attenzionato nel corso degli ultimi mesi, vale a dire Andreas Christensen e Alessio Romagnoli.

Entrambi infatti vanno in scadenza e al momento non sembrano poter rinnovare. Una doppia situazione valutata attentamente anche dalla dirigenza bianconera che, però, potrebbe ritrovarsi anche con il cerino in mano viste le notizie che impazzano proprio in questi momenti. Xavi, che vuole riportare la sua squadra del cuore ai fasti di un tempo, avrebbe tutta l’intenzione di prendere i due difensori per cercare di dare un’anima dietro al Barcellona. Che tutto appare tranne che una difesa inespugnabile.