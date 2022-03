Calciomercato Juventus, firma o risoluzione | Spunta la data

Calciomercato Juventus, svelata finalmente la data per i possibili rinnovi dei giocatore. Adesso si decide.

Calciomercato Juventus, la dirigenza è alle prese con i possibili rinnovo di contratto di molti giocatori. Si è parlato infatti della possibilità di rinnovare Cuadrado, De Sciglio, Federico Bernardeschi, Perin ma soprattutto Paulo Dybala.

C’è da capire infatti quale sarà il futuro di questi giocatori, in particolar modo desta interesse la situazione relativa a Paulo Dybala, la Joya rinnoverà con lo stesso stipendio o preferirà scegliere una nuova squadra? È l’interrogativo che si pongono tutti i tifosi e che in questo mese potrà avere, finalmente, una definitiva risposta.

Calciomercato Juventus, dirigenza ad un bivio | Chi resta e chi se ne va

A metà marzo, dunque, sapremo il futuro di questi giocatori. Sicuramente qualcuno se ne andrà, anche per fare più esperienza all’estero. Come sappiamo uno dei possibili partenti è proprio Mattia Perin che potrebbe scegliere un’avventura da protagonista altrove e a parametro zero, mentre per De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado si potrebbe valutare il, possibile, rinnovo soprattutto sul colombiano, vera stella della squadra. La vera incognita rimane però Dybala.

La Joya ha visto ridimensionarsi la prima richiesta dei 10 milioni annui e adesso la società non intende assolutamente assecondarla, oltre a tagliare le spese del suo agente Antun. Una situazione spinosa che potrebbe vedere allontanarsi, definitivamente, il futuro della Joya in bianconero. I tifosi ci sperano ma non sarà facile, soprattutto a queste condizioni, come tra l’altro sottolinea ‘Tuttosport’.