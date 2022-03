Calciomercato Juventus, sorpasso dell’Inter: incontro segreto

Calciomercato Juventus, sorpasso dell’Inter che ha già avuto un incontro segreto per il giocatore. Ma Cherubini non sembra essere tagliato fuori

L’incontro c’è stato. Segreto, blindato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. Ma al momento di grossi passi in avanti non ce ne sono stati. Insomma, Cherubini, non è completamente tagliato fuori dalla corsa all’esterno che tanto bene sta facendo in Serie A in questa stagione con la maglia del Genoa.

Cambiaso, classe 2000, ha un contratto con i liguri in scadenza nel 2023 e le attenzioni non solo dei nerazzurri e della Juventus, ma anche del Milan. Concorrenza spietata nel massimo campionato anche se Marotta h fatto capire che non è disposto a chiudere la trattativa accontentando le richieste della club che ne detiene il cartellino. Il Genoa infatti avrebbe chiesto 15 milioni di euro, una cifra che è sarebbe stata ritenuta fuori mercato dall’amministratore delegato dei nerazzurri, non per il valore del calciatore, ma per quell’accordo che scade tra poco meno di un anno e mezzo.

Calciomercato Juventus, interesse confermato

In tutto questo Cherubini con una telefonata avrebbe confermato l’interesse per Cambiaso che potrebbe anche entrare nei radar della Juventus nell’ottica di un addio di Alex Sandro alla fine della stagione. Il direttore dell’area tecnica della Vecchia Signora per sostituire il brasiliano sta vagliando diverse piste, una porta anche a Mendy del Real Madrid. Ma l’età di Cambiaso e il fatto che stia facendo bene in questa stagione – titolare anche con Blessin adesso – lasciano sicuramente aperto questo spiraglio importante.

In questo momento comunque c’è senza dubbio il sorpasso dell’Inter anche se i bianconeri non sono tagliati fuori. Certo, come detto la concorrenza è spietata, ma i buoni rapporti con il club ligure potrebbero fare la differenza. Vedremo come si evolverà al situazione con una certezza che appare scritta in questo momento: Cambiaso alla fine della stagione cambierà sicuramente maglia.