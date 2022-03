Calciomercato Juventus, Dybala con Donnarumma | Rivoluzione totale

By

Calciomercato Juventus, Dybala come Donnarumma. Il destino della Joya potrebbe diventare uguale a quello del portiere azzurro.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da ‘Todofichajes.com’, anche il Psg si iscriverebbe alla lista delle squadre interessate per la Joya. Un addio che potrebbe essere simile anche nei modi, come sappiamo, purtroppo, la Juventus rischia di perdere il proprio attaccante a parametro zero.

Anche i parigini iscritti alla corsa per il fantasista bianconero. Adesso si farebbe sul serio, proprio in questo mese la Juventus e l’entourage del giocatore si incontreranno per capire definitivamente quale sarà il futuro di Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala al Psg come Donnarumma | La bomba dalla Spagna

La Joya potrebbe infatti prendere il posto di Mbappe in quel di Parigi. Come sappiamo il campione francese è ormai prossimo all’addio. Il suo destino sarà, molto probabilmente, Madrid. Laddove il Real vuole rilanciarsi comprando il giocatore, attualmente, più forte in circolazione.

Dybala quindi non solo potrebbe incontrare l’ex portiere del Milan ma decidesse di scegliere il Psg ritroverebbe anche i compagni di nazionale, Messi in primis. Insomma, in questo mese si saprà qualcosa di definitivo sul futuro della Joya anche se il possibile addio sembra ormai molto più concreto di qualche settimana fa. Vista l’ancora evidente disparità tra domanda e offerta.