Calciomercato Juventus, Zaniolo arriva ad una condizione | La Roma ha deciso

Calciomercato Juventus, Zaniolo dovrebbe arrivare solamente ad una condizione. La Roma ha deciso sul futuro del calciatore. Le ultime

Più passano i giorni, più passano le settimane, e più si fa calda la trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo alla Juventus. I bianconeri hanno messo da un po’ di tempo il talento giallorosso e non lo hanno mai nascosto. E a giugno Cherubini sembra davvero essere pronto a un’assalto. Anche se la Roma, a quanto pare, avrebbe dettato delle condizioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tirreno Dario Pellegrini, la società guidata dai Friedkin sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative solamente a una condizione: che non venga in nessun modo richiesto il dilazionamento del costo del cartellino. Se per 40 milioni si dovrebbe chiudere, la Juventus dovrebbe versarli nelle casse giallorosse tutti in un volta.

Calciomercato Juventus, la situazione Zaniolo

A quanto trapela inoltre la Juventus non sarebbe rimasta sorpresa da questa richiesta di Tiago Pinto. Anche perché parliamo di un calciatore importante e che potrebbe portare alla Roma un bel po’ di denari da reinvestire sul proprio mercato. Cherubini quindi sarebbe disposto a fare questo sacrificio economico così importante per regalare a Massimiliano Allegri un giocatore altrettanto importante e che potrebbe regalare delle enormi soddisfazioni ai tifosi bianconeri.

La trattativa insomma c’è e andrà avanti anche nelle prossime settimane e probabilmente nei prossimi mesi. La Juventus ha tutta l’intenzione di prendere Zaniolo, soprattutto se Dybala non dovesse rinnovare. Ma anche in caso di permanenza della Joya un affondo verso il fantasista che al momento è alla corte di José Mourinho verrà fatto. Su questo ormai non ci sono dubbi. E dalle parti di Torino si spera che tutta possa andare per il verso giusto.