Calciomercato, “Zaniolo sarà della Juventus” | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, Zaniolo obiettivo concreto. Lo annuncia in diretta Albanese, ecco perché può arrivare.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è un reale obiettivo della Vecchia Signora. A ‘Juventibus’, Giovanni Albanese ha annunciato in diretta cose ben precise che riguardando il futuro del giocatore della Roma. Un obiettivo che la Juventus segue già da molto tempo, ecco perché potrebbe arrivare.

Un giocatore ideale che la Juventus segue prima dell’infortunio. Pertanto, stando all’indiscrezione di Albanese, il nome di Zaniolo non è certo una novità in casa bianconera. Il giocatore è ideale ma non solo per caratteristiche ma anche per volere dello stesso mister Allegri.

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano | “Zaniolo è il preferito di Allegri”

Stando ad Albanese, infatti, Zaniolo non è certo un nome nuovo in casa bianconera, si parla di un interesse già nel tempo, esattamente dal periodo in cui fu acquistato Chiesa dalla Fiorentina. “Zaniolo è sempre stato nelle idee della Juve”. Paroli importanti che a questo punto non lasciano più dubbi su quello che sarà il suo futuro, come detto da Albanese “Zaniolo sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione”.

Un giocatore volute, sempre secondo l’annuncio di Albanese, per caratteristiche tecniche il preferito di Allegri. Insomma dopo questa live alcuni tifosi hanno già iniziato a sognare la Juventus che sarà, proprio con il nazionale azzurra titolare. “Il preferito di Massimiliano Allegri”.