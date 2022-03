Calciomercato Juventus, rottura e addio | Nuovo regista per Allegri: colpo da sogno

Calciomercato Juventus, rottura e addio alla fine della stagione: nuovo regista per Massimiliano Allegri: il colpo è davvero da sogno

Si sogna ad occhi aperti in casa bianconera in questi giorni. Si sogna perché le voci che circolano in questo momento danno l’idea di come Cherubini si stia muovendo in maniera decisamente importante sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri pezzi da novanta. Gente esperta, tecnicamente d’alto livello, e pronta da mandare in campo senza il rischio che ci sia bisogno di un periodo di adattamento.

Se oggi la Gazzetta dello Sport ha rispolverato il sogno Pogba, con Cherubini che avrebbe preparato un’offerta importante per convincere il francese a cambiare maglia e tornare a Torino, un altro elemento che in mezzo al campo potrebbe diventare bianconero la prossima stagione arriva sempre dall’Inghilterra. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno nella massima serie. Calciomercato.com infatti parla di Jorginho come obiettivo reale. E ovviamente in questo caso un possibile addio è collegato anche al fatto che l’azzurro potrebbe avere dei problemi in Inghilterra con il Chelsea, club in vendita dopo l’addio di Abramovich.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Jorginho

Il mediano era stato cercato dalla società bianconera nel momento in cui era arrivato Maurizio Sarri in panchina. Ma allora le richieste del Chelsea era decisamente sproporzionate. In questi anni Jorginho con la maglia dei Blues ha vinto tutto. Le motivazioni quindi potrebbero venire un po’ meno. Ma è soprattutto la nostalgia dell’Italia che potrebbe spingere il centrocampista a chiedere la cessione alla fine dell’anno. Una decisione che potrebbe anche essere accelerata dai possibili problemi che il Chelsea potrebbe avere nel cambio di proprietà. Mancherebbero sicuramente delle certezze, e anche Tuchel nel corso di questi ultimi giorni non le nascoste.

Cherubini insomma è lì, pronto all’assalto qualora si aprisse uno spiraglio. Jorginho inoltre ha un contratto in scadenza nel 2023 quindi non troppo lungo. Anche per il Chelsea potrebbe essere arrivata l’occasione giusta per cederlo.