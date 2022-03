Calciomercato Juventus, super offerta per Pogba | Alternativa da capogiro

Calciomercato Juventus, la Gazzetta dello Sport svela la super offerta per Pogba. Qualora non andasse in porto l’alternativa è da capogiro

La Juve c’è nella corsa che porta al ritorno di Pogba. La Juve c’è in quella che potrebbe essere un’operazione che definire clamorosa è dire poco e che potrebbe regalare un vero sogno ai tifosi bianconeri. Si è già mosso il direttore dell’area tecnica Cherubini: sondando non solo il calciatore ma soprattutto Mino Raiola, agente del francese, che sta vagliando le offerte che ci sono, e che potrebbero ancora arrivare, per il suo assistito.

Partiamo da un fatto: al momento i 15 milioni di euro annui che Pogba prende al Manchester United sono inarrivabili per la società bianconera. Che, però, avrebbe messo sul piatto – secondo quanto scrive la Gazzetta – 7,5 milioni di euro a stagione più altri di bonus che potrebbe raggiungere 10 milioni all’anno totali. E poi oltre la questione economica la società bianconera punterebbe senza dubbio sul fatto che Pogba a Torino si è sempre trovato bene e con la maglia della Vecchia Signora addosso si è espresso al massimo dei suoi livelli. Insomma, anche la questione cuore oltre quella economica. C’è anche la richiesta fatta recapitare direttamente a Raiola, di essere informati nel caso lo United proponesse un rinnovo al calciatore oppure se altre squadre facessero un’offerta per strappare il Polpo ai Red Devils. In poche parole la Juventus non vuole per niente al mondo mollare.

Calciomercato Juventus, l’alternativa è da capogiro

In ogni caso ci sarebbe pronta l’alternativa: una mezz’ala che il campionato di Serie A lo conosce bene. Si parla anche di Milinkovic-Savic della Lazio, un elemento in grado di garantire qualità e quantità ad una squadra che ha bisogno di un innesto lì in mezzo per dare a Massimiliano Allegri la possibilità di schierare Locatelli come regista. Si sogna, senza dubbi. E si cercherà di creare un vero e proprio squadrone.