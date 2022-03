Pagelle Juventus-Spezia e voti: top e flop della squadra di Allegri

Pagelle di Juventus-Spezia, ecco come hanno giocato gli uomini di Allegri in questa sfida casalinga di Serie A.

I voti dei bianconeri scesi in campo questa sera alle ore 18.00 all’Allianz Stadium. La squadra di Allegri ha raggiunto un risultato positivo contro uno Spezia che ha saputo farsi, comunque, valere fino alla fine.

Ecco, dunque, i voti degli undici scesi in campo.

Juventus, 4-3-3:

Szczesny 6 impegnato poche volte proprio per il controllo dei bianconeri Danilo 6 una garanzia ormai averlo lì dietro

Rugani 6 agli ordini di Allegri riesce a dare sempre garanzie

De Ligt 6,5 il centrale è ormai imprescindibile

Pellegrini 6 due partite consecutive da titolare ed è entrato, a pieno diritto, nelle gerarchie di Allegri

Locatelli 6,5 assist del gol, sempre pronto all’avanzata offensiva

Arthur 6 quest’oggi risponde positivamente insieme ai compagno in mediana

Rabiot 5.5 il francese sbaglia alcune palle decisamente evitabili

Cuadrado 6,5 l’avanzata offensiva e il puntare l’uomo sono una sua specialità e si è visto anche nel primo tempo

Vlahovic 5,5 oggi non trova il gol e non entra nel vivo dell’azione, complice anche la stanchezza

Morata 6,5 tornato al gol e con un grande tiro

Bernardeschi 5 entra alla ripresa, rimedia un ammonizione evitabile da diffidato e purtroppo non incide

Kean S.V.