Calciomercato Juventus, addio a zero | Nuovo ribaltone

Calciomercato Juventus, il futuro dell’esterno non è ancora deciso. Ci sono due opzioni percorribili per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, come filtra dall’estero, il futuro di Dembele del Barcellona non è ancora decisivo. Nonostante un tira e molla che lo vedeva più altrove che in casa blaugrana, alla fine, non è nemmeno escluso che possa – nuovamente – rinnovare. Una telenovela che sembra, ormai, infinita. Dembele e il Barcellona sono ad un vero e proprio bivio.

Come scrive il giornalista estero Julien Maynard sul proprio profilo Twitter, la situazione riguardante l’esterno francese è ad una vera doppia scelta. C’è infatti l’eventualità di un ripensamento, nonostante, quest’inverno, fosse data quasi certificata la partenza.

Calciomercato Juventus, Dembele ad un bivio | Addio all’estero o prolungamento

Stando quindi al giornalista estero, la situazione di Dembele potrebbe prendere una piega definitiva in estate. Il giocatore non sembra trovarsi male in Spagna ma il rinnovo non è arrivato anche per distanza continua tra domanda e offerta. Adesso la sua situazione è ad un bivio e molto dipenderà anche dalla dirigenza blaugrana.

Se infatti la dirigenza del Barcellona dovesse mettere sul piatto l’offerta reputata congrua dall’entourage del giocatore allora, a quel punto, si andrebbe verso una via risolutiva e un – possibile – rinnovo. Diversamente, come auspicano anche squadre interessate come la Juventus, si valuterebbe l’addio a parametro zero all’estero. Oltre ai bianconeri filtrano interessi dalla Premier League ma anche e soprattutto dal Psg, squadra dove l’esterno francese ritroverebbe parecchi compagni di nazionale.