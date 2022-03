Calciomercato Juventus, non solo l’Inter | Scontro in Serie A per Dybala

Calciomercato Juventus, anche un’altra big di Serie A si sarebbe interessata alla Joya. Andiamo a scoprire il perché.

Calciomercato Juventus, non solo l’Inter ma anche un’altra big di Serie A si muoverebbe per la Joya. Come scrive ‘Tuttosport’ proprio in questi giorni la dirigenza e l’entourage di Dybala s’incontreranno per decidere in via definitiva la possibilità di un rinnovo oppure di un addio a fine stagione.

La Juventus non intende rinnovare Dybala alle cifre attuali anche perché il giocatore, dati i tanti infortuni, ha giocato praticamente la metà delle partite. In caso Dybala accettasse il ridimensionamento il prolungamento sarebbe, comunque, più breve. Come dicevamo poc’anzi, oltre all’Inter di Marotta già ampiamente dichiarata, ci sarebbe anche la Roma di Mourinho sulla Joya.

Calciomercato Juventus, anche la Roma si iscrive alla corsa per la Joya

Anche la società giallorossa sarebbe l’altra italiana interessata a Dybala. Giocatore dalle qualità tecniche indubbie, Paulo Dybala è attualmente di nuovo fuori per infortunio. Breve sarà il rientro così come la sua decisione – finale – sul rinnovo del contratto. In caso Dybala decidesse di chiudere la carriere altrove, sono tante anche le possibili destinazioni estere.

Il già blasonato Barcellona è una meta possibile e, sempre rimanendo in Spagna, rimane salda anche la posizione dell’Atletico Madrid di Simeone. Una nuova squadra, invece, è il Betis Siviglia che potrebbe, quindi, prendere Dybala per rilanciarsi. Ma per ora, né in Italia né in Spagna sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali.