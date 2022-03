Calciomercato Juventus, la cessione è fulminea | Ritorno a sorpresa

Calciomercato Juventus, cessione immediata e possibile grande ritorno. Il futuro dell’attaccante potrebbe essere già scritto.

Calciomercato Juventus, arrivato dall’Everton ma già, nuovamente, sul mercato. Il futuro di Moise Kean potrebbe infatti non essere più in bianconero. Stando alle ultime indiscrezioni della BBC, il futuro del bomber italiano potrebbe ripartire da Parigi.

Tutto infatti sembra direzione l’attaccante italiano verso il ritorno a Parigi anche per volere della stessa dirigenza francese. Leonardo infatti starebbe monitorando da vicino il possibile, grande, ritorno in Ligue 1. A luglio infatti, secondo la ‘BBC’ il giocatore potrebbe essere riscattato dalla Juventus e poi subito ceduto.

Calciomercato Juventus, Kean ritorno al Psg | La “pazza” idea di Leonardo

Kean potrebbe quindi essere riscattato dai bianconeri per poi essere nuovamente ceduto al Psg, laddove il giocatore sembra essersi trovato a proprio agio e vanta anche stima dalla stessa dirigenza francese che sembra nuovamente interessata alle sue caratteristiche. Nel ritorno in bianconero, complice anche l’arrivo di Dusan Vlahovic, il classe 2000 non ha saputo rispettare le aspettative e pertanto la dirigenza valuterebbe nuovamente la cessione.

Addio che arriverebbe, dunque, solo davanti ad un certificato riscatto da parte della Juventus nei confronti dell’Everton. In questo caso la società bianconera ritornerebbe poi sul mercato anche perché, in caso di addio di Moise Kean, si dovrebbero fare i conti anche con il sempre più incerto futuro di Paulo Dybala, anche lui, più dentro che fuori in questo momento. In settimana ci sarà l’incontro decisivo per stabilire, in via definitiva, la questione relativa al rinnovo.