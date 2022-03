Calciomercato Juventus, Pogba sempre più vicino | Ingaggio pazzesco

Calciomercato Juventus, la situazione Pogba potrebbe entrare decisamente nel vivo nelle prossime settimane. Le cifre del possibile ritorno

La situazione Pogba potrebbe avere uno scatto nelle prossime settimane. Anche di quelli importanti a quanto pare visto che la trattativa starebbe procedendo in maniera spedita. Con il Manchester United ormai si è quasi arrivati a un muro contro muro che non dovrebbe portare al rinnovo del contratto. E la Juventus, secondo il giornalista Galetti, avrebbe messo sul piatto una cifra importante per l’operazione. Un ingaggio da urlo.

Un sacrificio economico che Cherubini è pronto a fare per regalare a Massimiliano Allegri un elemento importante che proprio con il tecnico livornese è sbocciato nel corso degli anni juventini. Su Pogba ovviamente la concorrenza è tanta e le problematiche possono essere sempre dietro l’angolo, ma la sensazione è che le parti si stiano avvicinando anche in maniera sensibile. Soprattutto se venissero confermate le anticipazioni.

Calciomercato Juventus, le cifre per Pogba

Secondo Galetti infatti la Juventus avrebbe proposto al francese un ingaggio di 9 milioni di euro all’anno più 3 di bonus che quindi porterebbero vicinissimi alla cifra che attualmente Pogba prende al Manchester United. Fino al momento la Juventus non si era mai spinta così tanto avanti ma è un segnale decisamente importante su quali sono le prospettive della formazione bianconera per i prossimi anni: una squadra che devo tornare a vincere in Italia e primeggiare anche in Europa. E con Pogba tutto potrebbe diventare davvero più facile.

Le anticipazioni della Gazzetta dello Sport inoltre sono state chiare: la Juventus avrebbe chiesto a Raiola di essere tenuta in considerazione nel momento in cui dovessero arrivare delle offerte economicamente vantaggiose per il proprio assistito. Non vuole rimanere indietro Cherubini che spera di riuscire nel colpo grosso della prossima estate, così come ci è riuscito in inverno portando Vlahovic a Torino.