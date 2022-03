Juventus-Villarreal, l’infermeria si svuota: triplo recupero last minute

Juventus-Villareal, buone notizie per Allegri che poco a poco sta recuperando gran parte degli infortunati, ecco chi potrà giocare.

Juventus-Villareal, verso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, poco a poco, Allegri sta recuperando uomini importanti per match cruciali. Tra le fila dei bianconeri sono tanti i giocatori indisponibili ma adesso già in difesa, proprio per la sfida europea, qualcuno potrà già tornare sicuramente.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, un uomo chiave in difesa potrà tornare già prima del match di Champions League, stiamo parlando di Mattia De Sciglio che sarà disponibile già da sabato.

Juventus-Villareal ritornano i titolari: Da Bonucci fino a Dybala

Ritornano in difesa Bonucci, De Sciglio e Alex Sandro e in attacco Paulo Dybala. Proprio quest’ultimo alle prese con la vicenda del contratto e del possibile rinnovo. Le parti sono sempre distante e filtra pessimismo sul futuro della Joya ma, almeno per il momento, non c’è nessuna offerta ufficiale di altre squadre.

Diversamente, almeno in questo momento, Allegri i ragazzi sono concentrati sul ritorno della Champions League, gli ottavi. A Torino ci sarà il Villareal e questa partita non andrà sbagliata anche perché passare gli ottavi sarà una priorità proprio della dirigenza. Allegri recupera uomini chiave in un momento cruciale, augurandosi di riuscire a fare un risultato dignitoso che permetta ai suoi giocatori di passare l’insidia degli ottavi di Champions League.