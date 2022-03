Calciomercato Juventus, un nuovo Douglas per Allegri: affare low cost

Calciomercato Juventus, un nuovo Douglas per Massimiliano Allegri: potrebbe andare in porto un affare low cost. Anche se c’è il Barcellona

Un affare low cost che potrebbe essere anche il secondo piazzabile dalla Juventus in questo momento. Con la riapertura del calciomercato infatti – la Fifa ha concesso ai calciatori stranieri che giocano in Ucraina e Russia di svincolarsi fino al prossimo 30 giugno – la società bianconera avrebbe messo nel mirino due elementi. Il primo è Marcos Antonio, un centrocampista, l’altro invece, secondo le notizie riportato da tuttojuve.com, potrebbe essere un esterno difensivo.

La Juventus infatti insieme al Barcellona starebbe guardando l’evolversi della situazione attorno alle prestazioni di Douglas Santos, esterno dello Zenit di San Pietroburgo che si potrebbe liberare fino al prossimo 30 giugno. Le squadre europee ricordiamo hanno la possibilità di tesserare questi elementi fino al prossimo 7 aprile e per un massimo di due giocatori per squadra. E siccome si tratta comunque di operazioni veloci e con un ingaggio davvero irrisorio, molti giocatori potrebbero far comodo. Uno di questi è appunto l’esterno.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Alex Sandro

La situazione intriga a quanto pare. Ma come detto ci sarebbe anche il Barcellona sul giocatore che ha lo stesso problema bianconero sull’out di sinistra. Allegri ha potuto utilizzare poco Alex Sandro in questa stagione per via di qualche infortunio di troppo e Pellegrini, nonostante stia giocando discretamente, non sembra pronto per chiudere il campionato da solo. In poche parole l’occasione potrebbe essere sfruttata da Cherubini, che guarda con interesse al profilo di Douglas Santos che conosce anche la Serie A visto il passato – non di certo fortunato, c’è da dirlo – con l’Udinese.

Un terzino che ama attaccare lo spazio che ha davanti. Un terzino che in Russia in 99 presenze con la maglia dello Zenit ha totalizzato 18 assist e 3 gol. Un bottino niente male, soprattutto nelle assistenze. Chissà…