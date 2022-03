Calciomercato Juventus, effetto domino Dybala | Colpaccio già deciso

By

Calciomercato Juventus, l’addio di Dybala rappresenterebbe anche un, possibile, grande ritorno. Andiamo a scoprire il perché.

Calciomercato Juventus, l’addio della Joya rappresenterebbe anche il, possibile, grande ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese a giugno si svincolerà con i Red Devils, e nonostante lo stipendio mostruoso per le linee dirigenziali bianconere, Pogba sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio.

Come scrive ‘Tuttosport’, senza Dybala la Juventus riuscirebbe a riportare a Torino il tanto osannato centrocampista, idolo della curva e di tutti i tifosi bianconeri. Il legame che ha Pogba con il popolo bianconero è speciale, tanto che i suoi anni migliori in una squadra di club, sono stati proprio alla Juventus: squadra che sembra perfettamente ritagliata per lui e le sue caratteristiche.

Calciomercato Juventus, prendi Pogba e addio Dybala | L’effetto domino per Allegri

Pogba quindi ritornerebbe protagonista e in un momento ideale. La Juventus ha bisogno di un giocatore dalle sue caratteristiche e Allegri conosce bene, molto bene, il francese, tanto che lo accetterebbe, nuovamente, a braccia aperte ma il vincolo continua a rimanere. Attualmente i 13 milioni percepiti dal polpo, più eventuali bonus, sono davvero troppi.

Pertanto bisognerà innanzitutto chiarire questo dettaglio non indifferente ma è anche vero che la certezza di riavere Paul potrà passare solo dal futuro di Dybala, anche per questioni puramente economiche. Tutto quindi verrà delineato nei prossimi mesi ma i tifosi sognano già in grande il, sempre più possibile, grande ritorno di Pogba.