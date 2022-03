Calciomercato Juventus, Jorginho e non solo: doppio “scippo” al Chelsea

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano alla Premier League. Non solo Jorginho nei piani ma anche un altro grande giocatore.

Calciomercato Juventus, ormai la dirigenza sogna in grande. I bianconeri vogliono tornare grandi ma hanno bisogno di innesti giusti per ritornare ai vertici europei, iniziando dal centrocampo, laddove l’assenza di un vero regista fa sentire il peso al centrocampo di Allegri, proprio per questo motivo, l’ultima suggestione, porta il nome di Jorginho del Chelsea.

Ma sempre guardando al Chelsea, potrebbe interessare da vicino sempre la questione legata a Rudiger. Il difensore tedesco è in scadenza e sta, letteralmente, stregando tutta Europa e, di conseguenza, la possibilità di arrivarci a parametro zero potrebbe essere una vera e propria mossa vincente.

Calciomercato Juventus, due nomi dal Chelsea | Jorginho in mediana e Rudiger in difesa

Un doppio assalto o una doppia tentazione. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ entrambi i giocatori sembrano interessare ai bianconeri ma è anche vero che la facilità di chiudere due così importanti profili non è certamente semplice. Pertanto, guardando le priorità, la Juventus dovrebbe innanzitutto sistemare il centrocampo, regalando ad Allegri un regista ideale e chi più di Jorginho, che per altro conosce perfettamente le dinamiche del calcio italiano? L’italiano è perfetto, un giocatore ideale che potrebbe seriamente fare la differenza.

Per quanto concerne a Rudiger, bisognerà fare attenzione alla concorrenza estera. Tanti club altolocati a livello europeo vorrebbero poter acquistare il centrale tedesco ma per il momento tra le fila ci sarebbe anche la Juventus. Staremo a vedere quello che succederà.