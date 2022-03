Calciomercato Juventus, occasione immediata: “Subito bianconero”

Calciomercato Juventus, una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire. I bianconeri valutano il centrocampista.

Calciomercato Juventus, da ‘Tuttosport’ si parla di un occasione last minute. Come sappiamo l’attuale guerra in Ucraina permetterà a tutti i giocatori che disputano i campionati in Russia e, appunto, Ucraina di poter svincolarsi e giocarsi le loro possibilità in altri club esterni fino alla fine dell’anno. Proprio in questa occasione, la Juventus potrebbe tenere in considerazione il brasiliano Marcos Antonio.

Dato l’infortunio di McKennie in mediana la Juventus potrebbe contare su questa situazione e dare spazio ad un giocatore che allo Shakhtar stava facendo differenza. Si parla di un profilo che prenderebbe le redini in mediana al posto dell’infortunato texano.

Calciomercato Juventus, occasione Marcos Antonio | L’erede di McKennie

Dato l’infortunio dell’americano la Juventus potrebbe valutare l’inserimento di Marcos Antonio. Già il vice di De Zerbi, Nicolini, aveva parlato di come questo giocatore sia già in grado di fare la differenza a livello internazionale.

Un profilo dunque che potrebbe diventare caldo nelle prossime ore con i bianconeri che potrebbero, dunque, tesserare il centrocampista fino a giugno con un prestito e poi valutarne, eventualmente, l’acquisto a livello definitivo. La dirigenza ci riflette attentamente consapevole che un giocatore di questo calibro, in questo momento così importante per la stagione, potrebbe essere decisamente utile.