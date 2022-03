Calciomercato Juventus, assalto del Bayern Monaco: beffa per il dopo Chiellini

Calciomercato Juventus, piace un difensore che sarebbe anche in cima alla lista desideri dei bavaresi: andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono assolutamente guardarsi intorno per la prossima stagione. Tanti possibili nuovi colpi sono in piano in casa bianconera, cominciando dalla difesa. Filtra ottimismo per il ritorno di Chiellini ma è anche vero che il capitano non è eterno, pertanto la dirigenza valuta soluzioni estere per l’estate.

Proprio dall’estero potrebbe arrivare un giocatore che piace molto anche al Bayern Monaco, stiamo parlando del centrale Akanji, calciatore svizzero di origini nigeriane attualmente al Borussia Dortmund. Il classe 1995 è un prescelto.

Calciomercato Juventus, Akanji per il dopo Chiellini | Ma c’è anche il Bayern

Chiellini è una garanzia ma non per troppo tempo, per caratteristiche tecniche Akanji sarebbe il profilo ideale ma è anche vero, che in questo momento, come scrivono su ‘transfermarkt’ il Bayern Monaco sarebbe la squadra in pole.

Quasi una tradizione da parte dei bavaresi quella di prelevare i campioni degli eterni rivali del Borussia Dortmund non appena esplosi, già in passato, guardando però anche al presente, possiamo pensare al colpaccio Lewandowski che scoppiò proprio a Dortmund. Adesso potrebbe ripetersi la storia e in questo senso la Juventus verrebbe, nuovamente, beffata.