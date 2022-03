Calciomercato Juventus, Dybala “silurato” | Il sostituto è un pupillo di Max

Calciomercato Juventus, un primo nome per il dopo Dybala potrebbe essere il pupillo del mister Allegri, arriverebbe subito.

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala in bianconero sembra, sempre, più complesso. L’eventualità di vederlo ancora in bianconero la prossima stagione sembra una sorta di utopia anche perché non ci sarebbero le basi del rinnovo.

Pertanto, il primo nome papabile per Allegri, sempre e solo in caso di addio ufficiale di Paulo Dybala, potrebbe essere il ritorno in auge di un vecchio pallino proprio del mister toscano, stiamo parlando di Isco del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Isco per il dopo Dybala | Allegri gongola

Appena trentenne e scaricato quasi ufficiosamente dal Real Madrid, lo spagnolo avrebbe necessità di rilanciarsi ad alti livelli. La Juventus potrebbe concedergli questa opportunità, consapevolmente di avere un profilo ideale per Allegri, soprattutto per caratteristiche tecniche. La concorrenza, però, non manca. Isco potrebbe infatti essere oggetto di desiderio anche da un’altra spagnola, il Siviglia che nonostante tutto, continua ad insistere per tesserarlo già nella prossima stagione.

Ma la vera arma in più è la duttilità tattica di Isco, che con Allegri, potrebbe fare sia l’interno nel 3-5-2 o nel 4-4-2. Un giocatore quindi indispensabile e molto utile e senza dimenticare il palmares che ha alle spalle. Un giocatore che piacerebbe ad Allegri e che potrebbe arrivare anche ad un prezzo favorevole.